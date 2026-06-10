Над Минском звучала сирена 10.06.2026, 16:07

Проверка?

Жители Минска и некоторых пригородов сообщают в Threads о звуках сирены, которые были слышны сегодня утром и днем, заметил сайт Charter97.org.

«Кто в курсе, что за сирена в Минске? Только что ревела один раз. Хочу понять источник. Это могут быть просто какие-то учения. Есть объяснения, для чего включают? Академия наук», — пишет brow_ronika.

«Сегодня утром часов в 10 была сирена в Боровлянах», — сообщает yulkagureckaya.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что это проверка систем опопвещения:

— Если подумать логично, то по предприятиям проверяют сигнализацию. Вдруг война?

— Готовятся на всякий случай.

— Учения.

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