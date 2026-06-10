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Украинские пограничники подразделения «Феникс» за месяц уничтожили почти 300 российских БПЛА

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  • 10.06.2026, 18:38
Украинские пограничники подразделения «Феникс» за месяц уничтожили почти 300 российских БПЛА
Фото: usfenix.army

На сумму более $11 млн.

Пограничники подразделения «Феникс» в течение мая уничтожили почти 300 российских беспилотников различных типов.

Среди пораженных целей - разведывательные БПЛА «Орлан», ZALA, «Князь Вещий Олег», а также ударные беспилотники типа «Шахед» и «Молния».

Общая стоимость уничтоженных воздушных целей, по оценкам подразделения, превышает $11 миллионов.

Отдельно военные отметили уничтожение новейшего российского разведывательного беспилотника «Мерлин-ВР».

Этот аппарат считается одним из самых дорогих в своем классе, а его ориентировочная стоимость составляет около $300 тысяч.

Кадры результативной работы пограничников «Феникс» обнародованы в соцсетях.

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