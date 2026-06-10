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В Гродненской области дикие лошади выбежали на трассу под колеса авто

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  • 10.06.2026, 18:48
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В Гродненской области дикие лошади выбежали на трассу под колеса авто
Иллюстративное фото: culturemeter.od.ua

Видеофакт.

В Гродненской области дикие лошади выбежали под колеса машины, которая ехала по трассе М6. Столкновения удалось избежать. Об этом сообщила телерадиокомпания «Гродно».

«Автомобилистка сняла на видео, как несколько диких лошадей выбежали прямо на проезжую часть, а затем помчались по дороге в сторону Минска. К счастью, столкновения удалось избежать», — сообщил телеканал.

Напомним, сотни диких тарпановидных лошадей породы коник живут в Налибокской пуще. Первых представителей популяции в 2019 году безвозмездно передали Нидерланды.

Ежегодно популяция растет примерно на 40−45 голов. Экологи предупреждают, что кормить лошадей не стоит.

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