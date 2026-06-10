В Гродненской области дикие лошади выбежали на трассу под колеса авто 3 10.06.2026, 18:48

1,376

Иллюстративное фото: culturemeter.od.ua

Видеофакт.

В Гродненской области дикие лошади выбежали под колеса машины, которая ехала по трассе М6. Столкновения удалось избежать. Об этом сообщила телерадиокомпания «Гродно».

«Автомобилистка сняла на видео, как несколько диких лошадей выбежали прямо на проезжую часть, а затем помчались по дороге в сторону Минска. К счастью, столкновения удалось избежать», — сообщил телеканал.

Напомним, сотни диких тарпановидных лошадей породы коник живут в Налибокской пуще. Первых представителей популяции в 2019 году безвозмездно передали Нидерланды.

Ежегодно популяция растет примерно на 40−45 голов. Экологи предупреждают, что кормить лошадей не стоит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com