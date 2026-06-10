Цены на бензин в Крыму на 20% превысили московские 10.06.2026, 19:02

Достигли почти 90 росс. рублей за литр.

Топливный кризис в Крыму привел к резкому росту цен на бензин. По состоянию на 10 июня литр АИ-92 на крымских АЗС стоил около 82 рублей, тогда как в Москве — около 69 рублей. АИ-95 в Крыму продавался почти по 90 рублей за литр против примерно 75 рублей в Москве. Разница со столицей составляет до 20%. На фоне дефицита цены у перекупщиков выросли еще сильнее: на сайтах объявлений бензин предлагали по 130–150 рублей за литр. Это примерно на 50% выше официальных цен крымских АЗС, передает The Moscow Times.

На фоне кризиса в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам. По данным полиции, мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявления. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. После задержания ему также пришлось записать видео с извинениями.

Дефицит топлива на полуострове начал ощущаться еще в конце мая после того, как украинские беспилотники начали регулярно наносить удары по бензовозам на трассе Р-280 «Новороссия», которая является одним из ключевых маршрутов снабжения Крыма. Власти региона в июне ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки и ввели систему талонов. 4 июня назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении свободной продажи бензина за наличные. Для контроля на автозаправочные станции были направлены представители муниципалитетов, которые фиксировали номера машин, получающих топливо. Многие автомобилисты были вынуждены выезжать за топливом на материк.

Еще одной из причин кризиса стали последствия ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Bloomberg, с января по май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись 38 атакам, из которых 16 пришлись только на май — это максимальный показатель за все время войны. Согласно данным OilX, загрузка российских НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на 20% ниже довоенного уровня.

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