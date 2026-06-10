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Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Александр Чайко

  • 10.06.2026, 19:14
Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Александр Чайко
Алкександр Чайка
Фото: press24.ru

Он сменил Виктора Афзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года.

На пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Александр Чайко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минобороны РФ.

«В мае 2026 года Указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — говорится в материале.

В Минобороны РФ уточнили, что ранее военный занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. На нынешнем посту он сменил Виктора Афзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года.

Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, после чего начал проходить службу на командных должностях.

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