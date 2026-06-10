Месси побил 69-летний рекорд сборной Аргентины 10.06.2026, 19:28

Лионель Месси

Аргентинец стал самым возрастным автором гола в истории сборной.

Нападающий Лионель Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины, забив в товарищеском матче с Исландией (3:0) в возрасте 38 лет, 11 месяцев и 16 дней. Об этом пишет Marca.

Месси вышел на замену во втором тайме и реализовал пенальти на 72-й минуте.

Он превзошел державшийся с 1957 года рекорд Анхеля Лабруны (38 лет, 11 месяцев и 8 дней).

Лабруна забил в общей сложности 17 голов в 37 матчах за сборную Аргентины.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», самым титулованным футболистом в истории, чемпионом мира 2022 года.

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