Существует ли безопасная доза алкоголя? 2 10.06.2026, 19:55

3,024

Новое исследование ученых из США.

Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском смерти, инвалидности и хронических заболеваний, включая рак и болезни сердца. К такому выводу пришли ученые из США и Канады, исследование опубликовано в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Авторы оценивали, как привычки употребления алкоголя в течение жизни влияют на риск болезней и смерти, связанных с алкоголем, у американцев. Для этого медицинские эксперты изучили более 7200 научных статей о заболеваниях и травмах, связанных с алкоголем, а затем применили эти данные к крупным национальным массивам медицинской статистики.

«Даже низкие уровни употребления алкоголя несут риски для здоровья. И этот риск продолжает расти по мере того, как человек пьет больше», - сказал ведущий автор исследования Кевин Шилд из Университета Торонто.

По оценке исследователей, употребление алкоголя связано с повышенным риском уже выше одной порции в день - как для мужчин, так и для женщин. Две порции в день, которые в быту часто воспринимают как «умеренное» употребление, авторы связали с заметно более высоким риском преждевременной смерти по причинам, связанным с алкоголем.

В исследовании учитывали не только смертность, но и хронические и острые состояния: рак, включая рак пищевода, полости рта и молочной железы, сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени и травмы.

«Это исследование дает самые полные на сегодня оценки для США по пожизненным рискам смертности и заболеваемости, связанным с алкоголем, и показывает, что даже умеренные уровни употребления повышают риск преждевременной смерти и инвалидности», - отметила соавтор работы Кэтрин Киз из Колумбийского университета.

Авторы также поставили под сомнение распространенное представление о том, что алкоголь может быть полезен для здоровья. Значимого защитного эффекта для общего здоровья они не обнаружили ни при каком уровне употребления.

При малых дозах алкоголь может быть связан со сниженным риском ишемической болезни сердца и инсульта. Но если смотреть на все последствия сразу, включая рак и другие хронические заболевания, потенциальная польза перекрывается рисками даже при семи порциях алкоголя в неделю.

Исследователи подчеркивают: индивидуальный риск у конкретного человека может отличаться. На него влияют образ жизни, генетика, паттерны употребления алкоголя и другие факторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com