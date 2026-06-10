Украинский пилот нанес двойной удар в небе 10.06.2026, 20:01

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Фото: Wild Hornets

Один Sting – минус два «шахеда».

Бойцы подразделения «БУЛАВА» Отдельной президентской бригады с помощью дрона-перехватчика STING уничтожили сразу два российских беспилотника типа «Шахед».

Во время массированной воздушной атаки группа вражеских дронов двигалась на высоте около 650 метров.

Пилот с позывным «Халк» осуществил успешный перехват одного из «шахедов» с помощью STING.

После подрыва беспилотник начал стремительно терять высоту и упал на другой дрон из нижней группы.

В результате были уничтожены сразу две воздушные цели противника одним перехватчиком.

Отмечается, что для поражения использовался дрон-перехватчик STING, переданный военным в рамках благотворительной инициативы «Один із тисячі».

Кадры боевой работы и комментарий пилота опубликованы в телеграм-канале «Диких Шершнів».

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