Спецпредставитель Путина по Украине попросил помощи у инопланетян 8 10.06.2026, 20:08

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Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев мечтает о смене власти в Британии.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который вовлечен в переговорные процессы от имени Кремля, обратился к внеземным цивилизациям с просьбой поспособствовать отстранению от должности премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом стало известно в среду, 10 июня, из его публикации на официальной странице в соцсети Х.

Российский чиновник призвал пришельцев проявить всемогущество и убедить британского лидера добровольно покинуть свой пост ради спасения западного мира.

В своем эмоциональном сообщении Дмитриев отметил, что радикальных действий или похищения главы правительства Соединенного Королевства от пришельцев не требуется. По замыслу представителя Кремля, космические гости должны просто донести до Стармера реальное мнение людей о его политике.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — написал Кирилл Дмитриев.

Он отдельно добавил, что такой шаг инопланетного разума не предусматривает физического зондирования или насилия, однако добровольное освобождение лидера Лейбористской партии якобы способно подарить надежду всей западной цивилизации, которая сейчас, согласно убеждениям Дмитриева, переживает системный кризис.

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