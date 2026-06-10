Трамп заявил о захвате 22 иранских нефтяных танкеров 5 10.06.2026, 20:30

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Дональд Трамп

По его словам, Вашингтон получил «миллионы баррелей нефти».

Американские военные захватили 22 иранских нефтяных танкера, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон получил «миллионы баррелей нефти».

«Вы знаете, что мы забрали миллионы баррелей нефти? <...> Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили <...> Поэтому нефть и стоит $85 за баррель», — сказал он на брифинге в Овальном кабинете. Трансляция опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Так он ответил на слова журналиста о том, что инфляция в США впервые за три года превысила 4%.

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