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Глава Пентагона рассказал о будущем Кубы

  • 10.06.2026, 20:46
Глава Пентагона рассказал о будущем Кубы
Пит Хегсет

Министерство войны США остается готовым к «любым непредвиденным обстоятельствам».

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что будущее Кубы в руках президента США Дональда Трампа и руководства острова. Об этом он заявил в ходе посещения американской военно-морской базы Гуантанамо.

По его словам, американское военное ведомство остается готовым к «любым непредвиденным обстоятельствам». Шеф Пентагона призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо, поскольку «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

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