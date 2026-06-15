Доллар растет, а евро - еще сильнее 15.06.2026, 11:52

Куда движутся курсы валют.

В начале новой недели доллар взял курс вверх, евро делает так же, правда, растет еще активнее. Российский рубль становится дешевле. «Онлайнер» смотрит, к какому уровню придут валюты к концу торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки $65 816.

Доллар подорожал на 0,15 копейки и стоит 2,7730 рубля.

Евро вырос на 1,8 копейки, его курс 3,22 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 0,96 копейки и стоит 3,8145 рубля.

Десяток юаней подорожал на 2,23 копейки и стоит 4,0941 рубля.

В пятницу доллар подешевел на 0,01 копейки и стоил 2,7715 рубля, евро стал дороже на 0,7 копейки и стоил 3,2020 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 1,52 копейки и стоила 3,8241 рубля, а десяток юаней подорожал на 0,24 копейки и стоил 4,0718 рубля.

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