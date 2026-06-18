Полноразмерная модель гиперкара от Lego разогналась до 111 км/ч
- 18.06.2026, 21:38
Авто состоит из 327 тысяч деталей.
Полноразмерная модель гиперкара от Lego разогналась до 111 км/ч.
Об этом сообщает Motor1.com.
За рулем модели из конструктора Lego был Маркус Лунд, официальный тест-пилот Koenigsegg, который в прошлом году установил рекорд подъема на этой же трассе за рулем настоящего Sadair’s Spear. На этот раз он преодолевал дистанцию в обратном направлении.
Лунд разогнал машину до 111 километров в час, более чем вдвое превысив предыдущий рекорд скорости для крупномасштабного автомобиля Lego Technic. Он принадлежал модели McLaren P1, которая разгонялась лишь до 50 км/ч.
Появление реплики приурочили к выходу нового набора Lego Technic по мотивам Sadair’s Spear — гиперкара мощностью 1603 конских сил, выпущенного ограниченной серией из 30 экземпляров.
Полноразмерную копию Sadair’s Spear собрали из 327 906 элементов Lego. Её вес — примерно 1800 кг. Из них 400 кг приходится на сами детали конструктора. На проектирование и сборку ушло более 9400 часов, в том числе на разработку рабочих механических функций. Самая заметная из них — режим Ghost Mode, который одним нажатием кнопки одновременно открывает двери, капот и зеркала.
Основатель и генеральный директор компании Кристиан фон Кенигсегг назвал это сотрудничество празднованием общей страсти к инженерии. Лунд же признался, что ощущения от вождения оказались на удивление близки к настоящему автомобилю.
Рекордную модель публично представят на фестивале скорости в Гудвуде в 2026 году. После этого она отправится в мировое промо-турне.