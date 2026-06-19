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«Это реакция на слова Лукашенко»

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  • 19.06.2026, 11:10
  • 3,838
«Это реакция на слова Лукашенко»
Александр Коваленко

Действительно ли удар по автобусу с детьми в Брянской области — провокация Кремля.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области — провокация Кремля. Сайт Charter97.org спросил эксперта, какую цель могли преследовать Москва и Минск, обвиняя Украину:

— Это именно провокация со стороны Российской Федерации. Особенно на фоне того, что буквально накануне Лукашенко разразился извинениями перед Зеленским и заверял в интервью, что не будет нападать на Украину. Он прекрасно понимает, что Украина — это не та страна, на которую может нападать Беларусь, потому что последствия для Беларуси будут катастрофическими.

Видимо, в Кремле это не понравилось. Поэтому они решили таким образом взбудоражить Минск и создать прецедент. С одной стороны, это сценарий втягивания Беларуси в войну против Украины. С другой — демонстрация того, что Кремль продолжает держать Лукашенко в ежовых рукавицах.

Таким образом, в первую очередь это продолжение линии, которая неизменна с 2022 года: создание разного рода провокационных моментов, связанных с попытками Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины и заставить ее это сделать.

Во вторую очередь Кремлю явно не понравились высказывания Лукашенко о Зеленском, его извинения и оправдания о том, что с территории Беларуси на Украину больше никто не нападет. Очевидно, Кремль попытался таким образом отреагировать на эти слова Лукашенко.

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