На пляже под Сочи началась паника из-за дронов

На пляже под Сочи началась паника из-за дронов9
- 8.06.2026, 16:06
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В сети показали, как россияне бегут с побережья во время воздушной тревоги.
Война, которую Россия развязала против Украины, все более активно возвращается на территорию самой страны-агрессора, разрушая привычный комфорт даже на отдаленных курортах. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликована красноречивая видеозапись, зафиксировавшая паническое бегство российских отдыхающих с черноморского побережья.
Инцидент произошел на территории поселка Сириус около Сочи, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
На обнародованных кадрах видно, как российские пляжники наперегонки убегают из прибрежной зоны.
«Сириус, Сочи. Экстренная эвакуация пляжа вчера из-за атаки беспилотников. Отдых в РФ, 2026 год», - лаконично комментируют видео авторы публикации.