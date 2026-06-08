Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта вышел на ринг сразу после выпускного 8.06.2026, 16:58

1,584

17-летний Нокс Джоли-Питт совместил два важных события.

17-летний Нокс Джоли-Питт провел необычный день, совместив сразу два важных события — выпускной в средней школе Лос-Анджелеса и участие в турнире по тайскому боксу, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

На церемонии вручения дипломов Нокса поддержала его мать, Анджелина Джоли. Однако уже через несколько часов выпускник сменил академическую мантию на спортивную экипировку и вышел на ринг.

Во время выпускной речи Нокс заранее предупредил одноклассников о своих планах на вечер. Под смех и аплодисменты он заявил, что собирается выйти на бой и настроен решительно. «Я порву там всех к черту», — заявил подросток.

Фотографии с турнира показывают, что он уверенно чувствовал себя в поединке, активно работая руками и ногами и демонстрируя навыки муай-тай. Наблюдатели уже сравнили его появление на ринге с культовой ролью его отца Брэда Питта в фильме «Бойцовский клуб».

Интерес Нокса к единоборствам возник не вчера. В 2025 году он уже побеждал на соревнованиях по техническому тайскому боксу в Лос-Анджелесе. Тогда среди болельщиков были Анджелина Джоли и его сестра-близнец Вивьен.

Нокс и Вивьен — младшие из шести детей Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com