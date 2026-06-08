Белорусы о поведении россиян: Позорище лютейшее 6 8.06.2026, 16:53

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Возможно, что они просто застряли во времени?

Пользовательница Threads под ником hawk.832739 поинтересовалась у подписчиков о причинах незнания российскими туристами правил поведения в Беларуси.

«Уже в нескольких постах читала, что россияне, приезжающие туристами в Беларусь, когда пытаются расплатиться своей валютой, говорят фразу «вам же все равно на российские менять, какая вам разница? – пишет она. — Интересно, почему они так думают? Россияне, скажите пожалуйста. Где у вас пишут или говорят, что в Беларуси популярна ваша валюта? Может так по телевизору показывают, в новостных пабликах пишут? Без негатива, правда, интересно откуда эта информация».

Белорусы поделились похожими историями, свидетелями которых они стали и попытались найти причины невежества гостей из соседней страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Я как—то работала в обувном. Заходит семья, смотрят, выбирают. Подходит мужчина и спрашивает: а это что,у вас такая дешевая обувь? А там самая дешевая пара начиналась от 400 белорусских рублей. Следом идет вопрос: это же российские рубли, верно? Говорю: как же? Мы с вами в какой стране находимся? Мужик на меня странно посмотрел и ответил: ну в Беларуси, но я думал, это российские рубли. Ох как же тяжело, как же тяжело.

— Белорусы покупали доллары. Евро. Сейчас даже юани покупают. Но то, что покупают российские рубли… Да никто их никогда не покупал и не покупает. Это абсолютно невыгодно было всегда. И я впервые слышу, что так кто—то даже может допустить, увидел только в Threads.

— Мне кажется, когда слышат слово «рубли», мозги отключаются.

— Я в июле в Москву поеду, предложу маршрутчику белорусские рубли, посмотрим на его реакцию.

— Возможно, помнят, как белорусы приезжали в Россию со своими товарами и продавали их прямо с земли за рубли? Просто застряли во времени.

— Могу только сказать, что мне искренне жаль, что приходится с таким сталкиваться. Надеюсь, не слишком часто. Это позорище лютейшее. И черт знает, откуда у них такие представления в голове. Просто невежды.

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