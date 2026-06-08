Удар дрона по аэродрому в Рязанской области сняли на видео
- 8.06.2026, 17:08
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Оккупантов довели до истерики.
Украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать военно-промышленный комплекс страны-агрессора, нанося точные удары по объектам, где разрабатывают и производят вооружение для оккупационных войск. Очередной целью дальнобойных беспилотников стал аэродром «Протасово», расположенный в Рязанской области РФ.
Военный объект использовался врагом не только как авиабаза, но и как важная технологическая площадка. На территории аэродрома функционирует специализированный научно-производственный центр, который занимается непосредственно разработкой, модернизацией и серийным выпуском ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов для нужд российской армии.
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