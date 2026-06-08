Теплое шампанское в закрытых бутылках 2 8.06.2026, 17:12

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Дмитрий Медведев

Медведев отправился домой в трезвом состоянии.

Похоже, что праздничный победный стол в Кремле после выборов в Армении так и не был востребован. Выставленное шампанское нагрелось, восторженные пробки не полетели в потолок, Медведев отправился домой в трезвом состоянии, получив горячительное «в дорогу», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Как и ожидалось, в очередной раз Путин, Кириенко, Лавров наступили на грабли. Уроки Грузии, Украины, Молдовы ничему не научили. Снова продули, опять всё у кремлёвско-мидовских чудаков закончилось разгромом.

Разумеется, выпустили уборщицу Захарову в качестве помела, оправдывать поражение, подметать собственный мусор.

Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и их активистов. Захарова, обратите внимание на то, что ваше начальство устроило, введя санкции против армянского экспорта.

Вы сами в который раз показали своё лицо, кто вы такие есть, какие вы союзники. И закономерно получили поражение своих Карапетяна-Кочаряна-Царукяна.

Но дело не только в тактике – никого не привлекает ваша «модель», которую вы строили четверть века. Нет в ней перспективы. Все страны бывшего СССР в той или иной степени от неё отстраняются. А уж после того, как Путин устроил 24 февраля, всё и для всех стало ясно окончательно.

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