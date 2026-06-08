Украинские дроны научились автономно сбивать «шахеды»
- 8.06.2026, 17:15
С помощью ИИ.
Украинские дроны уже самостоятельно сбивают «шахеды». В настоящее время Киев наращивает производство перехватчиков нового поколения. Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Федоров,
«Продолжаем системно усиливать защиту неба. Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата - от запуска дрона до уничтожения Shahed. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области», - уточнил он.
По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на «шахед».
Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.
Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города.
«Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях», - резюмирует Федоров.