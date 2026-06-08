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Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни

  • 8.06.2026, 17:20
Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни

Прогноз на 9-11 июня.

9 июня погодные условия по западной половине Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по восточной половине сохранится влияние атмосферного фронта. Переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8°С по северо-западу до +16°С по востоку страны, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

10 июня ночью погоду в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +22..+28°С, местами +18..+21°С.

11 июня погодные условия будут определять контрастные фронтальные системы, смещающиеся с юго-запада Европы. Облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем составит от +18°С по западу до +30°С по юго-востоку Беларуси.

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