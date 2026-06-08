«Союз» Пекина и Москвы — товарищество с ограниченной ответственностью 1 8.06.2026, 17:25

За демонстрацией единства скрываются серьезные противоречия.

Отношения между Москвой и Пекином заметно укрепились за последние годы, однако за демонстрацией единства скрываются серьезные противоречия и растущий дисбаланс сил. К такому выводу приходят аналитики, изучающие развитие российско-китайского партнерства, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Экономические связи двух стран все больше строятся по модели, в которой Китай играет ведущую роль. Россия наращивает экспорт сырья и одновременно увеличивает зависимость от китайских промышленных товаров и технологий. Эксперты предупреждают, что такая схема может ускорить деиндустриализацию российской экономики и усилить уже существующие структурные проблемы.

Подобная зависимость вызывает беспокойство у части российской элиты. Тем не менее Москва и Пекин заинтересованы в сохранении тесного сотрудничества, поскольку рассматривают его как важный инструмент противостояния западным странам. По оценкам аналитиков, даже завершение войны в Украине вряд ли приведет к серьезному охлаждению отношений.

Разногласия проявляются и в вопросах мирового порядка. Китай стремится не только изменить существующую международную систему, но и занять в ней лидирующие позиции. Россия же в большей степени сосредоточена на обходе и ослаблении западных институтов, что далеко не всегда совпадает с долгосрочными интересами Пекина.

Военное сотрудничество также имеет свои пределы. Несмотря на регулярные совместные учения и масштабную поддержку российской экономики со стороны китайских компаний, Москва и Пекин не стремятся к созданию полноценного военного союза. Обе стороны избегают обязательств, которые могли бы ограничить свободу их внешней политики.

При этом эксперты предупреждают, что недооценивать масштабы взаимодействия не стоит. По данным исследований, тысячи китайских компаний участвуют в поставках продукции, которая помогает российской военной промышленности и поддерживает способность Кремля вести боевые действия. В результате партнерство России и Китая остается одним из ключевых вызовов для США и их союзников, даже несмотря на скрытые противоречия внутри этого тандема.

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