Три белорусских банка предупредили о сбоях в работе
- 8.06.2026, 17:33
Некоторые услуги будут временно недоступны.
Три белорусских банка предупредили о планируемых технических работах. В большинстве случаев неудобства возможны в течение небольших промежутков времени, пишет «Точка».
Так, Паритетбанк намерен провести техработы поздним вечером 8 июня.
С 23:00 до 23:30 у клиентов этого банка может быть недоступен интернет-банкинг и мобильный банкинг юридических лиц.
Белгазпромбанк запланировал техработы на утро 9 июня. Займут они чуть больше времени.
С 05:00 до 06:00 ожидаются перерывы в обслуживании держателей карточек при совершении операций в устройствах самообслуживания, банкоматах, в сети организаций торговли (сервиса), обслуживаемых банком.
БНБ-Банк сообщил, что выделит на техработы два дня. В частности, 8 июня недоступно оформление карт в мобильном приложении.
А 12 июня с 03:00 до 04:30 у клиентов этого банка возможны трудности при оплате картами и снятии наличных в магазинах, банкоматах и терминалах банков.