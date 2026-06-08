Самый быстрый бизнес-джет в мире установил первый трансатлантический рекорд 8.06.2026, 19:53

Фото: Bombardier

Самолет выполнил перелет из Монреаля в Ниццу.

Бизнес-джет Global 8000 компании Bombardier установил свой первый официально зафиксированный скоростной рекорд. Самолет выполнил перелет из Монреаля в Ниццу чуть более чем за шесть часов.

Рейс был не тестовым: Global 8000 доставлял пассажиров на Гран-при Монако «Формулы-1». В Bombardier заявили, что перелет показал возможности флагманского сверхдальнемагистрального бизнес-джета.

По данным компании, максимальная скорость Global 8000 достигает 1009 км/ч, а дальность полета составляет 14 800 км. Это позволяет выполнять беспосадочные перелеты между крупными деловыми и туристическими центрами.

Отдельный акцент Bombardier делает на салоне. На крейсерской высоте 12 500 метров давление внутри соответствует высоте всего 820 метров над уровнем моря. Компания называет это самым низким показателем среди серийных бизнес-джетов: такая «высота салона» должна снижать усталость пассажиров на дальних маршрутах.

Внутри самолета – четыре отдельные жилые зоны, полноценная кухня, современные средства связи и фирменные кресла Nuage.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com