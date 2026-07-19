Ряд белорусских банков ввел изменения
- 19.07.2026, 8:27
Полный список.
У некоторых банков появились валютные новшества. «Зеркало» подготовило подборку таких изменений.
С 15 июля «Нео Банк Азия» установил комиссию в 1% за переводы долларов на счета в других банках. Минимальный сбор — 60 долларов, максимальный — 400.
«МТБанк» объявил, что с 6 августа в онлайн-обменнике NEMBO изменится порядок проведения валютно-обменных операций. «Теперь будут доступны только операции с наличными денежными средствами. Обмен валют по счетам остается в приложении Moby», — уточнили в финучреждении.
«Белгазпромбанк» с 7 июля ввел новый вклад в долларах «На 25 месяцев лояльный VIP (безотзывный)».
«Технобанк» с 1 июля приостановил прием российских рублей от физлиц для отправки переводов. «Для оформления платежей будет осуществляться прием белорусских рублей с конверсией в российские рубли внутри системы „Юнистрим“ по курсу системы, — сообщило финучреждение. — Также при переводе средств из системы „Юнистрим“ на банковскую карту зачисление будет доступно только на карточки платежной системы „Мир“».
«Банк РРБ» с 15 июля увеличил процентную ставку по вкладам в долларах для физлиц.
«Альфа-Банк» с 17 июля ограничил возможность открытия отзывных депозитов в российских рублях «Альфа вклад» на сроки 18 и 36 месяцев во всех каналах.