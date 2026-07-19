Почему хозяева любят собак как детей

Почему хозяева любят собак как детей4
- 19.07.2026, 9:20
- 1,754
Ответ психологов.
С каждым поколением все больше людей воспринимают своих собак как полноправных членов семьи. Они устраивают питомцам праздники по случаю дней рождения, планируют повседневную жизнь с учетом их потребностей и все чаще называют себя не владельцами, а родителями своих любимцев, пишет «Курсор».
Представление о семье в современном мире заметно изменилось. Если прежде она строилась главным образом вокруг продолжения рода, совместного быта и взаимных обязанностей, то сегодня на первый план выходят доверие, эмоциональная близость и чувство защищенности. Именно поэтому для многих людей собаки стали полноценной частью семейного круга.
Специалисты отмечают, что владельцы готовы посвящать своим питомцам время, средства и душевные силы, поскольку воспринимают связь с ними как искренние и значимые отношения.
Исследователи отмечают, что мозг человека не проводит четкую границу между чувствами к ребенку и привязанностью к домашнему питомцу, как это принято считать в обществе. Когда хозяин с теплотой смотрит на своего любимца, в организме вырабатывается окситоцин — гормон, играющий ключевую роль в формировании эмоциональной связи между родителями и детьми.
По этой причине собаки воспринимаются многими не просто как обитатели дома. Они становятся важной частью повседневной жизни: помогают справляться с переживаниями, создают ощущение стабильности, наполняют дом уютом и дарят чувство эмоционального комфорта и защищенности.
Специалисты подчеркивают, что забота о домашних питомцах основана не только на эмоциях, но и на биологических механизмах. Исследования свидетельствуют: когда человек и его любимец смотрят друг другу в глаза, у обоих повышается уровень окситоцина — гормона, отвечающего за формирование привязанности. Аналогичный процесс наблюдается при установлении связи между родителями и маленькими детьми.
По мнению экспертов, особая ценность собак и других питомцев заключается в их неизменной эмоциональной открытости. Они не критикуют, не отвергают и не дистанцируются, благодаря чему рядом с ними человек ощущает принятие и защищенность. Такая стабильная привязанность помогает удовлетворить одну из важнейших психологических потребностей — чувствовать себя в безопасности и частью близкого круга.
Для многих людей, особенно тех, кто сталкивается с одиночеством, нехваткой внимания или напряжением в отношениях с окружающими, связь с питомцем становится важным источником внутреннего спокойствия и эмоциональной устойчивости.
Когда дети вырастают и начинают жить самостоятельно, домашние питомцы продолжают оставаться рядом, сохраняя привязанность и зависимость от своих хозяев. Для многих это становится источником чувства стабильности, эмоциональной поддержки и защищенности.
Именно поэтому владельцы часто выстраивают повседневную жизнь вокруг собак — времени кормления, прогулок, игр и других привычных ритуалов. Такая рутина создает ощущение порядка, уюта и укрепляет эмоциональную связь.