В Пуховичском районе заметили зубра

В Пуховичском районе заметили зубра1
- 19.07.2026, 16:43
Он ел с поля сахарную свеклу.
В Минской области можно встретить не только медведей, но и зубров. Так, пользовательница Threads Анастасия по пути на дачу в Пуховичском районе заметила молодого зубра, чем поделилась на своей странице.
Краснокнижный зверь ходил по полю с сахарной свеклой и поедал посевы. Заметив на себе внимание людей, парнокопытный выдернул корнеплод из земли и убежал с ним в сторону леса.
- Красивый, дикий, молодой с добычей сладкой свеклы! Ну прелесть, — написала автор видео в посте.
В комментариях под роликом многим такой местный житель пришелся по душе.