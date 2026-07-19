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В Пуховичском районе заметили зубра

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  • 19.07.2026, 16:43
В Пуховичском районе заметили зубра
иллюстративное фото

Он ел с поля сахарную свеклу.

В Минской области можно встретить не только медведей, но и зубров. Так, пользовательница Threads Анастасия по пути на дачу в Пуховичском районе заметила молодого зубра, чем поделилась на своей странице.

Краснокнижный зверь ходил по полю с сахарной свеклой и поедал посевы. Заметив на себе внимание людей, парнокопытный выдернул корнеплод из земли и убежал с ним в сторону леса.

- Красивый, дикий, молодой с добычей сладкой свеклы! Ну прелесть, — написала автор видео в посте.

В комментариях под роликом многим такой местный житель пришелся по душе.

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