«Отношение россиян к Путину начало меняться» 10 19.07.2026, 9:33

3,624

Михаил Касьянов

Фото: EPA

Экс-премьер России поделился прогнозом о будущем своей страны.

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, который сегодня живет в эмиграции в Латвии, заявил, что полномасштабная война против Украины не принесла Путину ожидаемых результатов и со временем может стать серьезным испытанием для нынешней российской власти, пишет ABC News (перевод — сайт Charter97.org).

Касьянов возглавлял правительство России с 2000 по 2004 год, однако позже перешел в оппозицию. После начала войны в 2022 году он покинул страну. Сейчас политик руководит Партией народной свободы из Риги, а в России внесен в список «экстремистов и террористов».

По словам Касьянова, за последние месяцы отношение к президенту России внутри страны постепенно меняется. «Общее настроение, общее отношение к Путину начало меняться», — заявил он в интервью ABC News.

При этом бывший премьер не верит в возможность дворцового переворота. «Я не думаю, что будет переворот, потому что таких людей больше нет. Все, кто обладал влиянием и силой, исчезли», — отметил он.

Касьянов считает, что после ухода Путина Россию ждет длительный переходный период. По его мнению, сначала могут появиться «имитационные» или «квазивыборы», а затем — настоящая политическая конкуренция и возвращение оппозиции.

Политик также убежден, что при сохранении нынешней власти Россия будет и дальше представлять угрозу для Европы. Кремль будет одновременно пытаться расколоть единство западных стран и вести переговоры с ними, а внутри страны — укреплять официальную версию событий, представляя войну как успех и доказательство поражения НАТО.

Несмотря на это, Касьянов рассчитывает, что в перспективе Россия сможет вернуться к демократическому развитию. «Я надеюсь, что моя страна станет нормальным европейским государством», — сказал бывший глава правительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com