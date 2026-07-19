«Отношение россиян к Путину начало меняться»10
- 19.07.2026, 9:33
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Экс-премьер России поделился прогнозом о будущем своей страны.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, который сегодня живет в эмиграции в Латвии, заявил, что полномасштабная война против Украины не принесла Путину ожидаемых результатов и со временем может стать серьезным испытанием для нынешней российской власти, пишет ABC News (перевод — сайт Charter97.org).
Касьянов возглавлял правительство России с 2000 по 2004 год, однако позже перешел в оппозицию. После начала войны в 2022 году он покинул страну. Сейчас политик руководит Партией народной свободы из Риги, а в России внесен в список «экстремистов и террористов».
По словам Касьянова, за последние месяцы отношение к президенту России внутри страны постепенно меняется. «Общее настроение, общее отношение к Путину начало меняться», — заявил он в интервью ABC News.
При этом бывший премьер не верит в возможность дворцового переворота. «Я не думаю, что будет переворот, потому что таких людей больше нет. Все, кто обладал влиянием и силой, исчезли», — отметил он.
Касьянов считает, что после ухода Путина Россию ждет длительный переходный период. По его мнению, сначала могут появиться «имитационные» или «квазивыборы», а затем — настоящая политическая конкуренция и возвращение оппозиции.
Политик также убежден, что при сохранении нынешней власти Россия будет и дальше представлять угрозу для Европы. Кремль будет одновременно пытаться расколоть единство западных стран и вести переговоры с ними, а внутри страны — укреплять официальную версию событий, представляя войну как успех и доказательство поражения НАТО.
Несмотря на это, Касьянов рассчитывает, что в перспективе Россия сможет вернуться к демократическому развитию. «Я надеюсь, что моя страна станет нормальным европейским государством», — сказал бывший глава правительства.