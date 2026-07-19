«Оказался в необычной фазе» 1 19.07.2026, 9:38

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Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости в Минске.

Июнь оказался самым активным месяцем с начала этого года на рынке недвижимости Минска. Но если сравнивать текущую ситуацию с прошлым годом, становится очевидно, что он постепенно замедляется, отмечают аналитики агентства недвижимости «Твоя столица».

«На вторичном рынке было заключено около 1330 сделок, из которых 7% пришлось на готовые новостройки от застройщиков. По сравнению с весенними месяцами рынок немного оживился, однако говорить о восстановлении прежней покупательской активности пока не приходится». — отмечают аналитики.

Если сравнивать текущую ситуацию с прошлым годом, то «становится очевидно, что рынок постепенно замедляется», добавляют в «Твоей столице». В июне 2026-го было зарегистрировано примерно на 100 сделок меньше, чем годом ранее. В относительном выражении снижение составило около 6%.

Еще показательнее выглядит статистика за первое полугодие. С января по июнь текущего года на рынке было заключено на 968 сделок меньше, чем за аналогичный период 2025-го. И это происходит несмотря на то, что банки в последние месяцы постепенно снижали процентные ставки и улучшали условия кредитования.

«Другими словами, доступность кредитов перестала быть главным фактором, определяющим поведение покупателей», — добавляют эксперты.

По их словам, предварительные данные июля также не дают оснований ожидать роста активности.

«Уже сейчас количество зарегистрированных сделок позволяет предположить, что июль окажется слабее июня. В целом рынок вошел в достаточно устойчивую фазу: на протяжении последних месяцев ежемесячный объем сделок удерживается в диапазоне 1200−1300 квартир», — добавляют аналитики.

На первый взгляд снижение спроса должно было привести к замедлению роста цен, считают в «Твоей столице».

«Однако на практике происходит обратное. Главная причина — продолжающееся сокращение предложения. Если в июне прошлого года покупатели могли выбирать почти из 6800 квартир, то сегодня в продаже остается лишь около 4200 объектов. За год рынок потерял почти 40% предложения», — уточнили эксперты.

По их мнению, не менее важен и другой фактор — структура этого предложения. Более половины квартир, выставленных на продажу, расположены в современных каркасно-блочных домах. Между тем именно этот сегмент формирует лишь около 30% покупательского спроса. Основной интерес по-прежнему сосредоточен на квартирах старого жилого фонда, построенных до 2000 года, прежде всего в стандартной панели, хрущевках и брежневках. Именно здесь дефицит ощущается наиболее остро, поэтому цены продолжают расти даже в условиях снижения количества сделок.

Этот вывод подтверждает и динамика стоимости жилья. За первое полугодие 2026 года средняя цена квадратного метра в долларовом выражении выросла на 13%, тогда как за аналогичный период прошлого года прирост составлял 8%. Получается, что рынок стал менее активным, но рост цен, напротив, ускорился. Это еще раз подтверждает: сегодня стоимость жилья определяется не столько количеством покупателей, сколько нехваткой предложения.

«Особенно хорошо изменения заметны в сегменте наиболее востребованных квартир, — добавляют аналитики. — За последний год средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась примерно на 15 тысяч долларов. Если в июне 2025 года 85% сделок приходилось на квартиры стоимостью от 50 до 85 тысяч долларов, а наиболее востребованным был диапазон 55−75 тысяч долларов, то сегодня основной объем сделок уже сместился в диапазон 65−110 тысяч долларов. Чаще всего покупатели приобретают однокомнатные квартиры стоимостью 70−100 тысяч долларов».

Аналогичная картина наблюдается и на рынке двухкомнатных квартир. За год они также подорожали примерно на 15 тысяч долларов. Если летом прошлого года большинство сделок заключалось в диапазоне 60−130 тысяч долларов, а наиболее популярными были квартиры стоимостью 70−90 тысяч долларов, то сегодня основной объем продаж приходится уже на диапазон 75−150 тысяч долларов. Наиболее востребованными стали квартиры стоимостью 90−120 тысяч долларов.

По мнению экспертов, «рост цен постепенно меняет модель поведения покупателей». «Все больше семей отказываются от идеи приобрести квартиру большей площади и переключаются на компактное жилье. Одновременно растет интерес к квартирам без современного ремонта, которые позволяют снизить первоначальные затраты», — уточняют эксперты.

Те же, кто планировал улучшить жилищные условия, все чаще предпочитают занять выжидательную позицию, рассчитывая на более благоприятную рыночную ситуацию в будущем.

«Сегодня рынок жилья оказался в необычной фазе. Покупательская активность снижается, однако цены продолжают расти. Причина заключается не в избыточном спросе, а в хроническом дефиците предложения именно в тех сегментах, которые наиболее востребованы покупателями. Пока этот дисбаланс сохраняется, рассчитывать на существенное снижение цен не приходится, даже несмотря на более доступные кредиты и постепенное охлаждение рынка», — резюмируют аналитики.

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