Зеленский заявил о самой масштабной баллистической атаке РФ на Киев 5 19.07.2026, 10:46

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Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к мировому сообществу.

В ночь на воскресенье, 19 июля, Россия осуществила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Враг применил более 40 ракет различных типов (большую часть — по столице) и 120 ударных беспилотников, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на данный момент в Киеве и области известно об одном погибшем и 16 раненых.

На трех локациях продолжается ликвидация последствий удара, задействовано почти 600 спасателей.

Соответствующие службы также работают в Одесской области.

«Всего же за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов», — подчеркнул президент.

В Одесской области и Запорожье были ранены люди, а в Сумской и Черниговской областях зафиксированы разрушения. Кроме того, под российскими атаками были Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Зеленский подчеркнул, что сейчас постоянным и главным приоритетом является защита от баллистики.

«Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки средств для перехвата баллистических ракет. Эти пакеты помощи сейчас — это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки. И очень важно, чтобы вместе с работой над антибаллистикой продолжалось давление на Россию», — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что промедление с новыми решениями дает Москве возможность не только спланировать новые атаки против украинцев, но и избежать новых санкций.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает Украине.

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