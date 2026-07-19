Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву 19.07.2026, 8:07

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Фото: ГСЧС Киева

Есть погибший и пострадавшие.

В ночь на воскресенье, 19 июля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов. По данным мониторов, россияне применили по столице более 30 баллистических ракет и «Цирконов». В городе прогремели многочисленные взрывы, сообщили Воздушные силы и мэр Киева Виталий Кличко.

По последним данным, один человек погиб, шесть получили ранения разной степени тяжести. Часть пострадавших госпитализирована в городские больницы, сообщает unian.net.

Разрушения по районам

В Соломенском районе обломки ракет попали на территорию нежилой застройки — загорелись здание супермаркета (по информации «Общественного», это магазин АТБ) и расположенный рядом жилой дом. По другому адресу обломки упали возле девятиэтажки: выбиты окна, со второго этажа спасли одного человека. Позже сообщили, что горит нежилое здание, а рядом с ним — пятиэтажный жилой дом, из которого спасли еще четырех человек.

В Шевченковском районе от падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию, повреждены более десяти припаркованных автомобилей и окна в соседнем жилом доме. Также зафиксирован пожар на территории нежилой застройки и повреждение многоквартирного дома.

В Днепровском районе произошло задымление возле торгового центра, а из-за падения обломков загорелось общежитие.

В Деснянском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки, горели автомобили.

В Святошинском районе загорелся частный жилой дом.

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