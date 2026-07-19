«Одиссея» Кристофера Нолана установила рекорд 2 19.07.2026, 11:17

Фото: Universal Studios

Это самый популярный фильм 2026 года.

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал 17,6 млн долларов на предварительных показах. Это лучший результат 2026 года, пишет Variety.

До «Одиссеи» лидером сборов на предпоказах была «История игрушек 5», которая заработала 17,5 млн долларов. Фильм Нолана «Оппенгеймер» 2023 года, получивший «Оскар», на предварительных показах собрал 10,5 млн.

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. По оценкам, фильм соберёт 90–100 млн долларов в первые выходные, что станет самым крупным стартом для Нолана со времён картины «Тёмный рыцарь: Возрождение».

Если сборы «Одиссеи» превысят 100 млн долларов, она станет третьим фильмом в этом году, достигшим такого результата в первый уик-энд. Для сравнения, «Оппенгеймер» в первые выходные заработал 82 млн долларов.

«Одиссея» — первый в истории кинематографа фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Проект критикуют за каст, костюмы и несоответствие историческим фактам. Несмотря на это, он получил довольно высокие оценки критиков и рейтинг 96% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com