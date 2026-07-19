В Гродно ночью горела больница 19.07.2026, 11:28

Более 250 пациентов и персонала эвакуировали.

В Гродно ночью в одном из зданий больницы по улице Обухова начался пожар. Загорелась одна из палат на пятом этаже шестиэтажного корпуса.

Спасать людей сначала начал сам персонал больницы.

Медики ещё до приезда пожарных вывели из палаты, которая горела, 5 человек. Эти пациенты не пострадали.

Сотрудники МЧС, используя специальные маски, вынесли из опасной зоны ещё 6 человек.

Одновременно с тушением огня спасатели провели полную эвакуацию корпуса. Из опасного здания вывели 254 человека, среди которых было 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц специальной техники МЧС. Причины возгорания выясняются.

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