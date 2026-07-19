После дождичка в четверг2
- Аркадий Дубнов
- 19.07.2026, 13:13
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Кому же адресован этот инфовброс?
Полумифический Моджтаба Хаменеи собирается позвонить по телефону Владимиру Путину или даже встретиться с ним. Это может стать первым международным контактом верховного лидера Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.
Звучит столь же интригующе, сколь и забавно. Моджтаба, унаследовавший свой высокий титул от отца, Али Хаменеи, погибшего в результате американского удара 28 февраля, и не появившийся, несмотря на все обещания, на его похоронах неделю назад, уже готов к встрече с Путиным?
Да нет, конечно… Это становится ясно, если принять во внимание сообщение того же ТАСС, появившееся парой минут раньше: «Его превосходительство не появится на публике, пока продолжается военный конфликт с США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил тот же иранский источник: «Его превосходительство из-за войны и соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время», — сказал агентству тот же источник.
С другой стороны, с Путиным можно встретиться и тайно.
Тем не менее, так и просится заголовком к новости: «После дождичка в четверг»…
Тогда кому же адресован этот инфовброс? И какой в нем смысл?
Не Дональду ли Трампу, и не от имени ли Кремля помахали ему средним пальцем? Вот, не захотел Путину позвонить после саммита НАТО в Турции, а ведь обещал, а ведь ждали… Пришлось самим кремлевским объясняться, – мол, «господин Трамп занят после своих контактов в Анкаре», но «Путин всегда рад пообщаться», выдавил из себя Песков.
И тут с Путиным вместо Трампа готов пообщаться его злейший враг. Не заревнует ли американский президент, не осознает ли свой косяк, не вспомнит ли, что за ним должок…
Аркадий Дубнов, Telegram