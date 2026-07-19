«Готовьтесь к пепелищу» 19.07.2026, 13:28

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Z-канал считает, что Россию ждет катастрофа.

Пропагандистский канал «Рыбарь» предупредил россиян об усилении ударов Украины и предложил бизнесу самому себя защищать

Z-канал «Рыбарь», который приближен к Минобороны РФ, готовит россиян к более сильным ударам со стороны Украины. Об этом сообщает «Диалог», ссылаясь на публикацию пропагандистского канала.

«Рыбарь» обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму, отметив, что похожая ситуация вскоре будет наблюдаться и в России. При этом он дал понять, что государство и армия не будут ничего с этим делать.

Z-канал предложил бизнесу самим заняться собственной защитой.

«Прогноз развития обстановки на ближайшие месяцы по всей стране можно сделать на примере нынешнего состояния Крыма… Враг, показав Западу эффективность Сил беспилотных систем Украины, получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по Московскому региону, в том числе, не говоря про ту же трассу М-4. Каждый бизнесмен, понимающий, что его дело приносит налоги и является хоть сколько-нибудь социально значимым, должен принять меры по защите своего объекта (вплоть до АЗС/продуктового склада) и начать спонсировать окрестные МОГ/ПВН. Если не хочет гулять по пепелищу, разумеется», — написал «Рыбарь».

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