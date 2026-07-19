Гроза и сильный ветер валили деревья в Гродненской и Брестской области
- 19.07.2026, 13:42
Грозовой фронт наделал бед.
Непогода доставила неприятности жителям западных областей Беларуси, сообщает МЧС.
В Гродненской области прошел грозовой фронт с порывами ветра порывами до 18 м/с. Спасателям пришлось 13 раз выезжать для распиловки и уборки поваленных деревьев. В Гродно поваленным деревом поврежден забор школы, а в Слонимском районе дерево упало на легковушку.
В Брестской области деревьев падали на проезжую часть в Барановичском, Ганцевичском и Каменецком районах. Пришлось распиливать упавшее дерево и в Витебске.