закрыть
19 июля 2026, воскресенье, 14:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белтелеком» ввел очередные изменения для клиентов

  • 19.07.2026, 13:49
«Белтелеком» ввел очередные изменения для клиентов

Началось вещание нового тестового телеканала.

У «Белтелекома» появились новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменилось.

15 июля в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala на 78-й кнопке началось вещание нового тестового телеканала «Живи активно». Как сообщается, он для тех, кто готов вести активный и здоровый образ жизни. «В эфире — тренировки, гимнастика, йога, упражнения для здоровой спины и многое другое», — уточнили в организации.

Также «Белтелеком» открыл в Минске новый магазин BeltelecomSHOP в торговом центре «Титан» у станции метро «Петровщина». Точка разместилась в проходном месте на первом этаже в той части ТЦ, которую только недавно открыли после реконструкции. Здесь можно купить не только смартфоны и ноутбуки, но также газонокосилку, бензопилу и другую технику.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин