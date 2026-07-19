«Белтелеком» ввел очередные изменения для клиентов 19.07.2026, 13:49

Началось вещание нового тестового телеканала.

У «Белтелекома» появились новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменилось.

15 июля в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala на 78-й кнопке началось вещание нового тестового телеканала «Живи активно». Как сообщается, он для тех, кто готов вести активный и здоровый образ жизни. «В эфире — тренировки, гимнастика, йога, упражнения для здоровой спины и многое другое», — уточнили в организации.

Также «Белтелеком» открыл в Минске новый магазин BeltelecomSHOP в торговом центре «Титан» у станции метро «Петровщина». Точка разместилась в проходном месте на первом этаже в той части ТЦ, которую только недавно открыли после реконструкции. Здесь можно купить не только смартфоны и ноутбуки, но также газонокосилку, бензопилу и другую технику.

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