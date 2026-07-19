В электромобиле Bentley вместо имитации двигателя будут звучать барабаны 1 19.07.2026, 14:12

Фото: 2027 Bentley Torcal EV Render/Gemini

Задача была не имитировать двигатель, а вызывать те же эмоции.

Bentley раскрыла новые подробности о своем первом серийном электромобиле — кроссовере Torcal, мировая премьера которого состоится 23 сентября в Лондоне. Вместо искусственной имитации звука бензинового двигателя автомобиль получит оригинальное музыкальное сопровождение, созданное специально для этой модели, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Инженеры британской марки изучили звучание легендарных моторов Bentley, включая классический 6,75-литровый V8 и двигатель W12. Однако вместо копирования их работы решили передать эмоции с помощью музыки.

Основой композиции стали барабаны, которые создают ритм, напоминающий работу двигателя V8. Дополняют звуковую картину альт и бас-гитара. Музыкальное сопровождение будет меняться в зависимости от действий водителя: при разгоне ритм станет быстрее, а при замедлении — спокойнее.

В Bentley подчеркивают, что задача системы — «не имитировать двигатель, а вызывать те же эмоции».

Torcal станет самым компактным кроссовером марки, расположившись в модельном ряду ниже Bentayga. Автомобиль построят на платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной Audi и Porsche. Ожидается аккумулятор емкостью 113 кВт·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью до 390 кВт, позволяющей восполнить заряд с 10 до 80% менее чем за 16 минут.

Запас хода превысит 480 км, а стоимость новинки составит от 250 до 300 тысяч долларов. По словам представителей Bentley, большинству клиентов достаточно именно такого запаса хода, поскольку для более дальних поездок они предпочитают использовать частную авиацию.

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