закрыть
3 июля 2026, пятница, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия опасается высадки десанта ВСУ в Крыму

  • 3.07.2026, 1:59
Россия опасается высадки десанта ВСУ в Крыму

В России отработали возможный сценарий высадки украинских бойцов.

Военные специалисты страны-агрессора РФ провели оперативно-командно-штабную игру под названием «Крымская побудка», в рамках которой отрабатывали сценарий возможной высадки украинских сил в аннексированном россиянами Крыму и меры по ее отражению. Об этом 2 июля в Telegram сообщил российский военный эксперт Виктор Мураховский, который заявил, что также принял участие в учениях.

По его словам, в игре участвовали группы, сформированные из действующих офицеров и военных в запасе и отставке.

«Синяя» сторона действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. «Красная» сторона была вынуждено действовать «от обороны», – написал Мураховский.

The Insider отметил, что к посту Мураховский добавил схему Крыма в системе координат СК-42 – старую, но до сих пор используемую военную топографическую основу, на которую в GIS-системах накладывают оперативные «слои» (позиции, маршруты, обстановку).

Судя по карте из симуляции:

«синие стрелки» – условные действия стороны, моделирующей ВСУ, с морским направлением движения к Крыму;

«красные зоны» – оборона российских сил;

отдельно подробно размечены Севастополь, север Крыма и Керченский район.

Сценарий описывает скорее не классический десант, а современную операцию с дронами, разведкой и высокоточным оружием.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько