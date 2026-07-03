Россия опасается высадки десанта ВСУ в Крыму
- 3.07.2026, 1:59
В России отработали возможный сценарий высадки украинских бойцов.
Военные специалисты страны-агрессора РФ провели оперативно-командно-штабную игру под названием «Крымская побудка», в рамках которой отрабатывали сценарий возможной высадки украинских сил в аннексированном россиянами Крыму и меры по ее отражению. Об этом 2 июля в Telegram сообщил российский военный эксперт Виктор Мураховский, который заявил, что также принял участие в учениях.
По его словам, в игре участвовали группы, сформированные из действующих офицеров и военных в запасе и отставке.
«Синяя» сторона действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. «Красная» сторона была вынуждено действовать «от обороны», – написал Мураховский.
The Insider отметил, что к посту Мураховский добавил схему Крыма в системе координат СК-42 – старую, но до сих пор используемую военную топографическую основу, на которую в GIS-системах накладывают оперативные «слои» (позиции, маршруты, обстановку).
Судя по карте из симуляции:
«синие стрелки» – условные действия стороны, моделирующей ВСУ, с морским направлением движения к Крыму;
«красные зоны» – оборона российских сил;
отдельно подробно размечены Севастополь, север Крыма и Керченский район.
Сценарий описывает скорее не классический десант, а современную операцию с дронами, разведкой и высокоточным оружием.