Россия опасается высадки десанта ВСУ в Крыму 3.07.2026, 1:59

В России отработали возможный сценарий высадки украинских бойцов.

Военные специалисты страны-агрессора РФ провели оперативно-командно-штабную игру под названием «Крымская побудка», в рамках которой отрабатывали сценарий возможной высадки украинских сил в аннексированном россиянами Крыму и меры по ее отражению. Об этом 2 июля в Telegram сообщил российский военный эксперт Виктор Мураховский, который заявил, что также принял участие в учениях.

По его словам, в игре участвовали группы, сформированные из действующих офицеров и военных в запасе и отставке.

«Синяя» сторона действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. «Красная» сторона была вынуждено действовать «от обороны», – написал Мураховский.

The Insider отметил, что к посту Мураховский добавил схему Крыма в системе координат СК-42 – старую, но до сих пор используемую военную топографическую основу, на которую в GIS-системах накладывают оперативные «слои» (позиции, маршруты, обстановку).

Судя по карте из симуляции:

«синие стрелки» – условные действия стороны, моделирующей ВСУ, с морским направлением движения к Крыму;

«красные зоны» – оборона российских сил;

отдельно подробно размечены Севастополь, север Крыма и Керченский район.

Сценарий описывает скорее не классический десант, а современную операцию с дронами, разведкой и высокоточным оружием.

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