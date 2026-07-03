Британский министр объявила о прекращении использования соцсети Х
- 3.07.2026, 3:32
Она объяснила причину такого решения.
Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди объявила о прекращении использования платформы X, обвинив ее в попустительстве оскорблениям и дезинформации. Об этом она написала в своем аккаунте в этой же соцсети.
По ее словам, решение поддержало и возглавляемое ею ведомство, поэтому официальная страница министерства культуры в Х также прекратит свое существование.
«Я приняла решение покинуть эту платформу… Платформа, изначально созданная для свободы слова и самовыражения, теперь потакает оскорблениям и дезинформации вместо содержательных дискуссий», — заявила Нэнди.
Чиновница заявила, что платформа, которая изначально создавалась для свободы слова и самовыражения, теперь вместо содержательных дискуссий потакает распространению оскорбительного контента и недостоверных сведений. По ее убеждению, такая ситуация наносит ущерб не только британской демократической системе, но и обществу в целом.
Около недели назад Нэнди объявляла, что британские власти хотят обязать крупные соцсетевые платформы продвигать проверенные и достоверные источники информации в лентах пользователей и поисках, пессимизируя ненадежные данные. По ее словам, радикальные меры необходимы из-за того, что соцсети стали основным источником сведений о происходящих событиях для большинства британцев.