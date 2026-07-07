«Вы там рехнулись совсем с ценами?» 1 7.07.2026, 10:44

В соцсети обсуждают стоимость выставленной на продажу квартиры в Минске.

Минчанка показала в Threads двухкомнатную квартиру, которую продает ее мама. Но многих комментаторов удивила цена, хотя ремонт в жилье довольно свежий, пишет «Зеркало».

«Моя мама продает квартиру на Партизанском проспекте. Попросила показать ее. 111 900 долларов. Верю, что она найдет своего хозяина», — написала белоруска.

В другом посте она уточнила, что дом после капремонта, в квартире сделан «качественный дизайн-ремонт, полностью с мебелью, заехал и живешь». Она находится на седьмом этаже двенадцатиэтажки. А площадь — 44 м². Выходит 2543 доллара за квадрат.

В комментариях многие удивились стоимости жилья. Некоторые же считают ее вполне оправданной.

«Почти 3 тысячи за квадрат в Заводском районе».

«Вид из окна крутой, ремонт классный. Но блин, при всем при том — это по-прежнему маленькая двушка в Заводском районе и стоит таких космоденег».

«Какой бы вид из окна ни был, вы за такие деньги должны квартиру продавать там, где подъезд уровня Dana Holdings, а в этот дом зайти не так приятно, там ни парадной, ни холла, ни подъезда нормального. Хорошо, если там не бомжатник, а хотя бы „чистенько, но бедненько“ и камеры есть».

«Ничего себе! С каких пор панельные дома 1975 года на Шариках стали продаваться по таким элитным ценам?»

«Комментаторы, у вас все хорошо? Там почти 42 квадрата с ремонтом на проспекте. Оло. Вы цены видели вообще? 2680 долларов за квадрат с ремонтом на вторичке. Сейчас котлован без „черновухи“ впаривают за 2−2,5 тысячи».

«За эти деньги вообще хорошенькая».

«Я за 100 тыс. купила в Центральном районе в новом доме. Ниче се цены».

«За 90 тысяч заберу, завтра».

«Вы забыли добавить в стоимость шикарную ночную рекламу казиков со стадиона. Думаю, за такой вид нужно брать доплату!»

«О, как прекрасно! Еще и проспект под самыми окнами со всеми вытекающими прелестями».

«Да вы уже там е***улись в этом Минске. Какие-то сараи б***ь сорокаметровые по цене домов в Италии. И кто это говно покупает, не понимаю».

«Ждем Шабаны по 4 тыс. долларов за метр».

«Вы там рехнулись совсем с такими ценами? В Хельсинки трешку с сауной за такие же деньги можно купить в районе, подобном Заводскому».

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