«Это успех украинских сил» 2 9.08.2026, 6:00

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Потери РФ от ударов Украины по складам Wildberries составили триллион рублей.

Россия понесла колоссальные потери в результате атак украинских сил на склады российского маркетплейса Wildberries, которые стали ответом на удары страны-агрессора по логистике в Украине. Эти потери составили триллион рублей.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью национальному телемарафону, отрывки которого опубликованы на странице украинского лидера в X.

По словам главы украинского государства, после того как оккупанты стали бить по украинской логистике, Украина разработала свою операцию против российской логистики и реализовала ее.

«Там впечатляющие потери – триллион рублей. Это была очень успешная операция украинских сил», – заявил лидер страны.

Президент Украины уточнил, что в этой операции были задействованы ВСУ, ССО, ГУР, СБУ и СВР. При реализации подобных операций украинские силы действуют объединенно.

Он также рассказал, что Кремль создал три кольца противовоздушной обороны возле Москвы и чуть меньше возле Санкт-Петербурга, стянув средства со всей России, однако Украина все равно найдет технологии и будет пробивать эту оборону в ответ на действия агрессора.

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