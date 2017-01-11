Тиллерсон: Россия должна нести ответственность за свои действия 11.01.2017, 18:57

Будущий госсекретарь США выступил с заявлением.

Россия представляет угрозу, она незаконно аннексировала Крым и поддержала сирийский режим, заявил Рекc Тиллерсон, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост государственного секретаря во время слушаний в Сенате по его кандидатуре, передает «Радио Свобода».

По словам Тиллерсона, Россия «ищет новое место на мировой арене и в последнее время предприняла действия, которые противоречат американским интересам». Он призвал к диалогу с Москвой, в том числе в борьбе с терроризмом. При этом, как отметил Тиллерсон, Россия должна знать, что за свои действия надо отвечать.

Тиллерсон, кроме прочего , поддержал так называемый «закон Магнитского» и высказался в поддержку предоставления Украине вооружения. Он отметил роль санкций в давлении на Москву и раскритиковал предыдущую администрацию президента США за то, что она, по его словам, отказалась от «американского лидерства» в мире.

13 декабря бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон был представлен Трампом на пост государственного секретаря США. Его кандидатуру должен утвердить сенат. До введения санкций Exxon Mobil имела ряд совместных проектов с российской компанией «Роснефть», ограничительные меры принесли ей большие убытки.