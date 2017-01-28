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Мечислав Гриб: В СССР борьба с «тунеядцами» ни к чему не привела

  • 28.01.2017, 17:09

«Тунеядцев» в Беларуси выискивали также во времена руководства Никиты Хрущева.

В 1961 году Верховный Совет СССР издал указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни».

«Тунеядцев» в СССР выявляла милиция. Об этом «Свабодзе» рассказал Мечислав Гриб. С 1962 года он работал в органах внутренних дел БССР, с 1985 года возглавлял Управление внутренних дел Витебского облисполкома.

«Тунеядец» времен Советского Союза и «тунеядец» в Республике Беларусь - это разные категории людей. Тогда была совсем другая основа борьбы с «тунеядством»», - сказал Гриб.

«Тунеядцами» в СССР считались люди, которые уклонялись от работы. Их разыскивала милиция, а власти принудительно трудоустраивали. А если человек отказывался работать, его могли посадить на сутки. А упорных «тунеядцев» из Минска и областных центров выселяли за пределы города - высылали на сотый километр.

«Категория «тунеядцев» была довольно ограничена, - говорит Гриб. - Кто злоупотреблял спиртным напитками и нигде не работал, нищие, трудоспособные люди, которые жили за счет родителей и не работали - это были тунеядцы. Но к женщинам, которые растили детей и сельчанам, никто не предъявлял никаких требований».

В СССР борьба с «тунеядцами» имела идеологический характер, а в Беларуси - экономический. Советское законодательство не предусматривало штрафов и тем более налогов на «тунеядство». Наоборот, «тунеядцев» обеспечивали рабочими местами.

«Борьба с «тунеядцами» ни к чему не привела, - говорит Гриб. - Когда демократия пришла, мы все это отменили. Только в двух случаях принудительный труд может применяться в стране: или во время чрезвычайного положения, или по решению суда. И этот декрет (о социальном иждивенчества. – прим.) не соответствует девяти статьям Конституции».


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