закрыть
30 января 2017, понедельник, 9:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Что будет с iPhone 7, если его оставить на дне ледяной реки

5
  • 29.01.2017, 18:42
  • 17,576

Якутские журналисты решили проверить, правда ли iPhone 7 может без последствий пролежать 13 часов на дне реки.

Якутский рыбак 20 января выронил айфон, и тот угодил в лунку. iPhone 7 Plus пролежал на дне 13 часов, пока его не вытащил друг рыбака, водолаз Федор. Айфон даже не выключился, заряд уменьшился с 35 до 19 процентов, пишет meduza.io.

#купель#iphone7#iphone7plus#Тест# сегодня позвонил друг попросил помочь достать со дна новенький IPhone 7+. Так вышло что во время ночной рыбалки он уронил нечаянно в лунку свой новенький IPhone 7+ телефон пролежал на дне реки 13 часов с 35 % зарядом батареи когда достал его, заряд батареи был 19 % , несмотря на то что температура воды была + 4 градуса. Ну и в завершение спасательной операции, я окунулся три раза так сказать смыл грехи😂👍🏻.

Видео опубликовано Fedor (@emfedor1983)

Якутское издание Ykt.Ru решило проверить, правда ли iPhone 7 может без последствий пролежать 13 часов на дне реки. Журналисты прорубили лунку в полутораметровом льду Лены и опустили айфон на глубину 2,5 метра. Телефон обернули сетками и привязали к сантиметровой ленте. Для эксперимента на айфоне оставили только 35 процентов зарядки.

Когда пришло время доставать айфон, журналисты обнаружили, что лунку затянуло, и лента вмерзла в лед. Они чуть не потеряли телефон в реке, но все же достали: он был включен; заряд батареи составлял 25 процентов.

Не обошлось и без мистики — в течение всего дня, находясь под водой на глубине 2,5 метра, смартфон периодически звонил на различные номера, в том числе зарубежные, а также принимал звонки.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко