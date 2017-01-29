Что будет с iPhone 7, если его оставить на дне ледяной реки 5 29.01.2017, 18:42

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Якутские журналисты решили проверить, правда ли iPhone 7 может без последствий пролежать 13 часов на дне реки.

Якутский рыбак 20 января выронил айфон, и тот угодил в лунку. iPhone 7 Plus пролежал на дне 13 часов, пока его не вытащил друг рыбака, водолаз Федор. Айфон даже не выключился, заряд уменьшился с 35 до 19 процентов, пишет meduza.io.

Якутское издание Ykt.Ru решило проверить, правда ли iPhone 7 может без последствий пролежать 13 часов на дне реки. Журналисты прорубили лунку в полутораметровом льду Лены и опустили айфон на глубину 2,5 метра. Телефон обернули сетками и привязали к сантиметровой ленте. Для эксперимента на айфоне оставили только 35 процентов зарядки.

Когда пришло время доставать айфон, журналисты обнаружили, что лунку затянуло, и лента вмерзла в лед. Они чуть не потеряли телефон в реке, но все же достали: он был включен; заряд батареи составлял 25 процентов.

Не обошлось и без мистики — в течение всего дня, находясь под водой на глубине 2,5 метра, смартфон периодически звонил на различные номера, в том числе зарубежные, а также принимал звонки.