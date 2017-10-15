Элиза Ожешко и отважные партизаны: Чем удивляет музей в Дрогичине 1 15.10.2017, 18:30

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Фото: tut.by

Музей в Дрогичине - отличное место для любителей военной истории.

Военно-исторический музей был создан при поддержке Пинского общества партизан-ветеранов. Он носит имя Дмитрия Удовикова, бывшего начальника штаба одной из партизанских бригад на Пинщине, который был первым председателем этого самого общества, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Кстати, именно ветераны Второй мировой войны и стали первыми работниками музея, что во многом объясняет приоритеты в экспозиции. Герои Второй мировой войны проводили экскурсии, выступали в школах, организовывали круглые столы, встречи, принимали участие в торжественных приемах школьников в ряды пионеров и даже выпускали свою собственную газету «Голос партизан». Директором музея на протяжении первых 10 лет его существования также была бывшая партизанка Елена Брухан.

Фото: tut.by

В 2009 году музей обновил формат. Расширились хронологические рамки экспозиции — теперь она охватывает историю края с XVII века по настоящее время.

Фото: tut.by

В самом первом зале «История Дрогичинщины от XVII века до сентября 1939 года» экспозиция рассказывает о военных событиях, проходивших на Дрогичинской земле. Например, посетители могут узнать о трагической истории крепости Жабер, разрушенной шведами во время Северной войны. Сегодня от замка осталась только насыпь в лесу.

Фото: tut.by

С Дрогичином связана судьба выдающейся белорусско-польской писательницы Элизы Ожешко. В 1858 — 1864 годах она жила в деревне Людвиново и активно участвовала в восстании Калиновского.

Писательница помогала повстанцам мятежного генерала Ромуальда Траугутта, за что попала в немилость к царским властям и была вынуждена уехать в Гродно.

В этом зале собран уникальный материал об уроженцах района, активно участвовавших в войнах, которые вела Российская империя в начале ХХ века, а также о героях Гражданской войны.

Среди экспонатов — оружие, денежные знаки и документы того периода, личные вещи солдат Русской армии, погибших в годы Первой мировой войны в бою около деревни Завершье, что в Дрогичинском районе, а также чайник с легендарного крейсера «Варяг».

В этом же зале рассказывается и о том периоде, когда Дрогичинский район входил в состав Польши, а также о деятельности Коммунистической партии Западной Беларуси.

Фото: tut.by

Второй зал музея рассказывает о трагических событиях 1941 — 1944 годов. Музей хранит предметы и воспоминания очевидцев, связанные с событиями первых дней войны. Немецкие марки и оккупационные деньги (карбонавцы), личные вещи немецких солдат и немецкое оружие рассказывают посетителям об ужасах оккупации.

Отдельная часть зала посвящена уничтожению нацистскими карателями деревень, а также Холокосту. За годы оккупации в Дрогичине было уничтожено около четырех тысяч мирных жителей, большинство из которых были евреями. Аналогичной была и судьба еврейского населения в местечках Антополь и Хомск.

Фото: tut.by

В экспозиции представлены фотографии и документы жительницы Антополя Веры Охриц, которая, рискуя жизнью, спасла двухлетнюю еврейскую девочку Ирит. В 2005 году за этот смелый и благородный поступок Вера Максимовна была удостоена почетного звания «Праведник народов мира».

Рассказывается в музее и об истории партизанского движения в Дрогичинском районе. Первый партизанский отряд на территории Дрогичинского района был создан в апреле 1942 года. Он объединил в себе группы красноармейцев, которые остались на оккупированной территории, либо тех, кому удалось бежать из немецкого плена.

В зале музея расположен макет партизанской землянки. Она свидетельствует и о боевой жизни партизанского отряда, и о партизанском быте. Наиболее интересные экспонаты из землянки: оружие, личные вещи партизан и трофеи, захваченные у немцев.

Фото: tut.by

Отдельная витрина посвящена Герою Советского Союза Василию Коржу — командиру Пинского партизанского соединения. В состав последнего входила часть партизанских отрядов, действовавших в южной зоне Дрогичинского района.

Василий Корж — личность для белорусской партизанщины значимая, если не сказать культовая. Именно отряд под его предводительством встретился с немцами 28 июня 1941 года у деревни Галево возле Пинска. Именно этот бой считается началом партизанского движения на территории СССР во время Второй мировой войны. В музее хранятся шинель, удостоверение и личные вещи героя. Всего же на Дрогичинщине в годы оккупации действовало более 20 партизанских отрядов.

Фото: tut.by

В феврале 1944 года Красная Армия подошла к южным границам тогдашних Пинской и Брестской областей. Немецкое командование решило нанести удар по белорусскому выступу с юга. С этой целью началось выдавливание партизан, которые находились южнее Днепровско-Бугского канала.

Бои партизан с немецкими и венгерскими частями продолжались с 21 февраля по конец марта и вошли в историю как «40-дневная оборона Днепровско-Бугского канала». На стендах показаны участники этих боев, а также партизанские семьи. Особое место отведено семье Литвинчуков, один из представителей которой Василий Литвинчук написал хроникально-документальную книгу о борьбе с оккупантами «Там, за Днепро-Бугом», в которой рассказал о становлении партизанского движения на юге Беларуси.

Фото: tut.by

Здесь можно увидеть фотографии и личные вещи участников освобождения Дрогичина, среди которых - фото командира 669-го стрелкового полка 212 Кричевской стрелковой дивизии Андрея Деревянко, подразделения которого на рассвете 17 июля 1944 года вошли в Дрогичин.

Завершает зал витрина с работами скульптора Василия Макухи. Бывший командир взвода 115-го полка морской пехоты, лауреат всесоюзных и республиканских выставок, он является автором многих памятников и обелисков, установленных на территории района.

Фото: tut.by

В экспозиции «Зала памяти» представлены руководители и участники партизанского движения на Дрогичинщине, а также фронтовики — уроженцы Дрогичинщины и участники освобождения района. Например, в одной из витрин представлены личные вещи и награды Петра Чечко, прошедшего боевой путь от Москвы до Берлина.

Ежегодно музей посещает около 5 тысяч человек. Если вы увлекаетесь историей и хотите узнать много интересного о партизанском движении на Полесье, то лучше места для вас не сыщешь.

Фото: tut.by

Фото: tut.by