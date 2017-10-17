Победа: Независимый профсоюз РЭП отстоял права монтажника из Бреста 1 17.10.2017, 15:12

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Юрист Владимир Малей доказал в суде, что слесаря-монтажника Павла Мрочко незаконно лишили премии.

Член профсоюза РЭП ,Павел Мрочко работатет в КУПСП «Брестжилстрой» монтажником санитарно-технических систем . В июле 2017 года начальник обвинил его в том, что работник сорвал гидравлические испытания системы отопления, за что лишил премии на 10%, пишет praca-by.info.

Павел Мрочко не согласился с этим, и дело дошло до суда, где интересы работника представлял правовой инспектор труда профсоюза РЭП в Брестской области, юрист Владимир Малей.

В тот день, когда были сорваны гидравлические испытания в строящемся доме, Павел Мрочко и его напарник получили задание от прораба подготовить объект к сдаче. Испытания системы отопления проводятся таким образом: в доме открываются все краны, подается вода, и на контрольном манометре фиксируют, изменяется ли давление; следовательно, герметична ли система.

Но при подготовке к сдаче объекта Павел Мрочко и его напарник обнаружили, что одна из квартир дома закрыта на ключ; то есть, открыть краны там никак не возможно. Квартира эта была в распоряжении плотников, которые хранили там личные вещи. Монтажники занялись поиском ключа, потратив на это и свое обеденное время, но поиски не увенчались успехом. Тогда Павел Мрочко доложил прорабу, что система к испытаниям готова, за исключением одной квартиры, в которую он не имеет доступа. Прораб на это ответил «Ищите ключ».

В итоге работники продолжали поиски ключа. Тот все-таки был найден, но за это время успел приехать и уехать приемщик – специалист из «Брестэнерго», который отказался принимать дом.

Начальник участка сообщил монтажникам, что из-за их недобросовестного отношения к работе не принята опрессовка системы отопления. Но Павел Мрочко счел это несправедливым и обратился за помощью в свой профсоюз РЭП.

Урегулировать проблему с нанимателем не удалось, и Юрист Владимир Малей написал иск в суд, в котором утверждал, что монтажник санитарно-технических систем не отвечает за открывание квартир в сдаваемом доме:

– Возьмем единый тарифно-квалификационный справочник: нет там такого в обязанностях слесаря! Почему за несдачу объекта отвечать должен слесарь-монтажник, а не его начальник, который не организовал работу? – рассказывает Владимир Малей.

– На первое судебное заседание мы вызвали всех: и начальника участка, и прораба, и мастера, и свидетелей: все были. Я надеюсь, что после этого судебного заседания они будут работать лучше: то есть, каждый выполнять свои обязанности. Ведь контролирующие лица должны проверять готовность и качество работы! Судья учел все наши аргументы.

Исковые требования суд, который прошел 9 октября, удовлетворил полностью: дисциплинарное взыскание, наложенное на Павла Мрочко, должно быть отменено, а с ответчика – «Брестжилстроя» - будет взыскана невыплаченная сумма премиальных доплат в размере 12,97 рублей.