В РФ завод по выпуску бронетехники остался без отопления из-за долгов за газ

В РФ завод по выпуску бронетехники остался без отопления из-за долгов за газ10
- 17.10.2017, 21:17
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На Курганский машиностроительный завод не подается отопление.
На Курганский машиностроительный завод не подается отопление из-за накопившихся долгов за газ.
Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» пояснила, что в отношении были введены ограничения подачи природного газа из-за долгов.
Курганский машиностроительный завод специализируется на производстве и ремонте бронемашин семейства БМП, Хризантема-С, САУ Вена.
В состав предприятия входит десять заводов и пять цехов.
С 2005 года ОАО «Курганмашзавод» входит в состав концерна «Тракторные заводы».
2016 год КМЗ закончил с убытком в 3,6 млрд. рублей.
По данным аудиторов, чистые текущие обязательства завода по состоянию на конец 2016 года превышали оборотные активы предприятия на 5 млрд. 426 млн. рублей.
Кредиторы завода требуют его банкротства в арбитражном суде.
Минобороны также требует с КМЗ 352 млн. 722 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что проект российского танка “Армата” лопнул, как мыльный пузырь.