В РФ завод по выпуску бронетехники остался без отопления из-за долгов за газ 10 17.10.2017, 21:17

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На Курганский машиностроительный завод не подается отопление.

На Курганский машиностроительный завод не подается отопление из-за накопившихся долгов за газ.

Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» пояснила, что в отношении были введены ограничения подачи природного газа из-за долгов.

Курганский машиностроительный завод специализируется на производстве и ремонте бронемашин семейства БМП, Хризантема-С, САУ Вена.

В состав предприятия входит десять заводов и пять цехов.

С 2005 года ОАО «Курганмашзавод» входит в состав концерна «Тракторные заводы».

2016 год КМЗ закончил с убытком в 3,6 млрд. рублей.

По данным аудиторов, чистые текущие обязательства завода по состоянию на конец 2016 года превышали оборотные активы предприятия на 5 млрд. 426 млн. рублей.

Кредиторы завода требуют его банкротства в арбитражном суде.

Минобороны также требует с КМЗ 352 млн. 722 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что проект российского танка “Армата” лопнул, как мыльный пузырь.