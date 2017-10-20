Витебчанка: Не готова продавать здоровье за $100 2 20.10.2017, 16:53

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Белорусы рассказали о зарплатах и скандальном декрете №3.

Пока обновленный декрет о «тунеядцах» находится на рассмотрении в администрации Лукашенко, tut.by поговорил с теми, кто получил извещения из налоговой на уплату скандального налога и выходил на «Марши нетунеядцев». Что думают о новой версии декрета № 3? И наконец, нашли ли они работу?

«Не причисляю себя к социальным иждивенцам»

— Когда мне прислали извещение об обязанности уплатить 360 рублей налога, я очень удивился, — говорит минчанин Евгений Герасимович. — Дело в том, что о декрете № 3 заговорили в 2016 году. Тогда у меня было открыто ИП. Но кто ж предполагал, что платить придется задним числом? А в 2015 году я проходил несколько стажировок, но не был официально оформлен, так что документально подтвердить мою занятость не представлялось возможным.

Тем не менее с самого начала молодой человек решил, что платить не станет.

— Заплачу или нет — таких сомнений у меня не было. Какая разница, работал ли я? Не причисляю себя к социальным иждивенцам, — горячится Евгений. — Начал писать налоговой: указывал, что в 2015 году готовился к открытию ИП, перечислял статьи Конституции, упоминал про включенный в стоимость товаров НДС. Но даже тогда я считал неуместным объяснять налоговой, что «не верблюд».

Герасимович показывает переписку с инспекцией. От них, по его мнению, он получил шаблонную отписку в стиле «копировать-вставить»: «Декрет не предусматривает принудительный труд граждан, а вводит обязанность по уплате сбора на финансирование государственных расходов для граждан, не участвующих в финансировании государственных расходов либо участвующих в таком финансировании менее 183 календарных дней в году». Извещение на уплату сбора подтвердили и оставили без изменений.

25 марта Евгений пошел на акцию в честь Дня Воли. Сейчас Евгений по-прежнему работает как ИП: занимается организацией концертов. По специальности он — педагог по вокалу. Коллеги, которые устроились на работу преподавателями, работают больше 8 часов в день и получают около 200 рублей.

Оценивать обновленную версию документа, которую подготовила рабочая группа, Герасимович не считает нужным: к декрету «По содействию занятости» относится так же, как к декрету «О предупреждении социального иждивенчества».

— Его в принципе не должно быть. Словно вирус в системе, от которого хочется поскорее избавиться.

«Как можно было предложить с безработных брать деньги, я не понимаю»

В 2015 году Иван Карпович был индивидуальным предпринимателем. Бизнес по производству корпусной мебели только начался, зарабатывать не получалось, так что он исправно подавал «нулевые» декларации.

— На что жил? Мама помогала, — уточняет он.

Платить налог на социальное иждивенчество, как советовало пришедшее извещение, Иван не собирался, а потому начал переписку с инспекцией.

— 360 рублей — не такая уж большая сумма, но отдавать эти деньги я не хотел принципиально. В интернете я нашел единомышленников, которые делились образцами жалоб в налоговую. Текст я скачал, отредактировал и отправил. Расписал на пяти листах, что брать с меня деньги незаконно. Но получил такую же отписку, как и все остальные.

Ответом налоговой Иван остался недоволен, а потому вместе с приятелем принял участие во всех столичных «Маршах нетунеядцев».

В этом году бизнес Карповича начал приносить прибыль.

— Чтобы что-то получить, пришлось вложить бешеные деньги: только за сайт отдали около 1,2 тысячи долларов.

Но даже если бы с ИП не сложилось, в службу занятости за трудоустройством Иван не пошел.

— Это фикция, рабочих мест как не было, так и нет. Знаю по опыту знакомых: вакансии в службе занятости или неактуальные, или с низкими зарплатами. Кто пойдет за 200 рублей работать? Чтобы себя обеспечивать, нужно как минимум 1200−1500. А что касается обновленного декрета № 3, то я не приемлю его в любом виде. Это нонсенс! Как можно было предложить брать деньги с безработных? Знакомым из Европы тоже не могу объяснить, как тем, кто не трудоустроен, увеличить не пособие, а расходы.

«Не готова продавать здоровье за 200 рублей, мне еще рожать»

— На 5 курсе университета я пережила развод с мужем, — вспоминает 2015 год Ольга Стельмакова. — Пришлось вернуться в родной Витебск. Трудно было и морально, и материально. Пока приходила в себя, жила на сбережения. А когда пошла искать работу, брать без опыта не хотели.

В довершение ко всему в 2015 году у отца Ольги случился инсульт. Навещать его требовалось каждый день.

— Кроме того, я бегала по аптекам, поликлиникам, выбивала группу… Сейчас проще, мама помогает.

Когда Стельмаковой пришло извещение о необходимости уплатить налог, делать этого она не стала.

— Не понимаю, за что платить? Потому в Витебске я и вышла на «Марш нетунеядцев». Считала, что обязана поддержать белорусов. Почему кто-то должен делать это за меня? Тот марш прошел хорошо: людей оказалось на удивление много. Они не боялись говорить, и это очень порадовало, — вспоминает девушка.

Но проблему с работой все равно нужно было решать. Ольга пыталась устроиться продавцом, но говорит, что без опыта работы найти что-то сложно. Побывала на приеме витебской комиссии по трудоустройству, без результата.

— В вакансиях были конкретные требования к образованию. Но я считаю, что все это показуха. Нужны были бы люди, взяли бы, например, меня продавцом. Можно подумать, я с кассой не справлюсь! Не считаю себя глупой, все-таки у меня высшее образование инженера, — объясняет она.

По словам Ольги, вместе с нынешним мужем они уже полгода ищут ей работу. Все наниматели хотят сотрудника с опытом, а где его взять, если на работу не берут? Раньше Ольга перебивалась временными подработками.

— Была в цехах обувной фабрики, но там получают по 200 рублей, нюхая клей по полторы смены. Кто хочет больше заработать, носит работу домой. В объявлениях обещают от 400 рублей зарплату, а по факту — как есть. Я не готова продавать здоровье за 200 рублей, мне еще рожать. Остается только работать в огороде, делать закатки. Этим я занималась все лето.

Чтобы экономить на жилье, на днях семья переехала к родителям Ольги.

— Купили б/у диван и живем. Копим на квартиру. Может, к пенсии и накопим.

«Комиссия по трудоустройству предложила волонтерить в доме престарелых»

— В 2015 году я действительно официально не работала. У меня вид на жительство, и в Беларуси я должна трудоустроиться там, где зарегистрирована, — объясняет ситуацию Татьяна.

Прописана девушка у родственников, в небольшом поселке.

— Там даже неофициальную работу найти нельзя. Все знают, что на лесопилке и на почти закрывшемся филиале «Гомсельмаша» трудятся несколько десятков крепких мужчин. Кроме этого, есть несколько магазинов, школа и местный клуб. Женщины в поселке почти все безработные. Чтобы не платить налог, написали заявление о том, что живут со своих участков — в принципе, так оно и есть.

Татьяна с 2003 года живет в Минске. Пока училась в институте (а значит, имела временную регистрацию в столице), находить официальную работу получалось: была корректором в издательстве. Когда регистрация закончилась, начались проблемы.

— Работала в торговле, но оформлять меня никто желанием не горел.

О том, что Татьяна должна заплатить «налог на тунеядство», она узнала практически в последний момент — письмо пришло по адресу регистрации, родственникам в поселок.

— Собиралась ли я платить? Нет, конечно! Просто плюнула и растерла, как сделало большинство так называемых «тунеядцев». Мы же не виноваты, что для нас работы нет. Была бы работа с зарплатой, которой хватало бы на коммунальные, продукты и одежду, мы бы трудоустроились. Но иногда проще без оформления работать в двух-трех местах и получать деньги, на которые можно выжить.

Одной из первых девушка пришла на прием, который чиновники в Минске устраивали для безработных. В кабинете провела час.

— Это был отдельный цирковой номер с допросом о моей личной жизни и с предложением податься волонтером в дом престарелых. Я спросила: «Мне хотя бы проезд до места волонтерства оплатят?». Ответили, что «нет, это же волонтерство». Я спросила, с каких доходов я тогда могу платить налог? «Зато решите свои внутренние душевные проблемы», — ответили мне. Видно было, что люди говорят «ради галочки».

15 марта Татьяна вышла на первый разрешенный «Марш нетунеядцев».

— Видела очень много мужчин, которые работали в России. Как правило, легально. Но им все равно пришли извещения.

Сейчас Татьяна проходит испытательный срок на должности помощника директора коммерческой торговой сети. Работу нашла самостоятельно.

Напомним, завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.