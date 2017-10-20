В Слуцке пройдет кинопоказ на тему героев Слуцкого восстания 1 20.10.2017, 18:31

На встрече выступит исследователь событий 1920 года в Беларуси.

В середине ноября в одном из слуцких кафе пройдет кинопоказ, посвященный Слуцкому восстанию. На встрече выступит исследователь событий 1920 года в Беларуси. Его имя организаторы не раскрывают.

Об этом «Кур'еру» сообщила активистка Алина Нагорная.

Активисты собрали уже более 1200 подписей за установку памятника слуцким повстанцам.

Напомним, что в понедельник, 16 октября, суд Слуцкого района признал Алину Нагорную виновной и присудил ей штраф 20 базовых величин за проведение перформанса «День знаний — урок истории».

Как сообщила активистка «Кур'еру», несмотря на суд и штраф, желание заниматься темой 1920 года у нее не пропало.